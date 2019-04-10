ليبيا – أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب يعمل مع مصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا والتقدم الذي يحرز في الحلف الإستراتيجي الشرق اوسطي وفقاُ لما أعلنه عبر موقعه الرسمي عبر لقاء مغلق جمع ترامب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقل البيت الأبيض في إيجاز صحفي عن ترامب بأن إدارته تعمل مع مصر لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلتها في تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني ​​وجهود أمنية أوسع.

وقال ترامب :” إنه لشرف عظيم أن أكون مع الرئيس السيسي ، صديقي ، إنه صديق عظيم . ولدينا أشياء خاصة جدا تحدث بيننا ، علاقتنا لم تكن أبدا أقوى ، ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة ، بما في ذلك العسكرية والتجارية ” للإطلاع على التصريح من موقع البيت الأبيض إضغط هنا.

وخلال مؤتمر صحفي مفتوح أشاد ترامب بجهود السيسي لمحاربة الإرهاب في مصر وقال إن العلاقات الأمريكية المصرية لم تكن أفضل من أي وقت مضى فيما رد السيسي بكلمات قوية مماثلة حول الشراكة وقيادة ترامب.

ومن جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية عن متحدث بإسم البيت بأن الرئيسين سلطا الضوء على الأوضاع والقتال في ليبيا المجاورة والتهديد الذي يمثله الإخوان المسلمون وقضايا المياه والحرية الدينية المتعلقة بأوضاع المسيحيين المصريين . للإطلاع على الخبر من موقع ABC إضغط هنا وهو الأمر الذي أكده أيضاً المكتب الصحفي الخاص بالبيت الأبيض إضغط هنا للإطلاع من المصدر الأصلي .

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية ” شينخوا ” أن ترامب أخبر المراسلين أنه سيناقش مع نظيره المصري القضايا العسكرية والتجارية.من جانبه ، قال السيسي إنه يأمل في التحدث مع ترامب حول “تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاستراتيجية الثنائية وأكدت الوكالة تلقيها بياناً من البيت الأبيض تطرق لمناقشة الرئيسين للأوضاع في لييبا والتهديد الذي تشكله جماعة الإخوان المسلمين . للإطلاع على الخبر من وكالة الأنباء الصينية إضغط هنا

ومن جهته قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى الأوضاع الليبية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أكد موقف مصر الثابت بشأن توحيد المؤسسات الليبية.

ونقل راضي عن السيسي خلال مداخلة هاتفية من واشنطن وتابعتها المرصد عبر شاشة صدى البلد قوله أن انتشار المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية من شأنه تقويض أي فرصة للحلول السياسية في ليبيا وتابع: ” الرئيس أكد أنه لابد من محاربة تلك التنظيمات والمليشيات من أجل فرض الأمن السيطرة وإجراء الانتخابات فهذه المليشيات تجد في الفوضى بيئة خصبة لأنشطتها وترى في الأمن والنظام شيء ضد مصالحها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الرئيس السيسي حقق تقدمًا كبيرًا في محاربة الإرهاب في مصر. وأضاف “ترامب” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن “الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل للعاصمة واشنطن، في الثامنة من مساء الإثنين 8 أبريل (بتوقيت القاهرة)، الثانية ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة)، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المرصد – متابعات

الترجمة : المرصد – خاص