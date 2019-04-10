مصر – تراجع معدل التضخم السنوي في مصر قليلا، إلى 13.8 بالمئة خلال مارس/ آذار 2019، مقابل 13.9 بالمئة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الأربعاء، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة في مارس الماضي مقارنة بفبراير/شباط السابق له.

وذكر أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير/ كانون الأول – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو/حزيران 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.

ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء، في وقت لاحق من العام الجاري، حسب تصريحات حكومية، ما يمهد لارتفاعات متتالية مقبلة على أسعار المستهلك.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و 16.75 بالمئة على التوالي.

الأناضول