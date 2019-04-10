الهند – دخل الزعيم الروحي لبوذيي التبت في الصين، الدالاي لاما، إلى أحد مستشفيات نيودلهي بعد إصابته بآلام في الصدر.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ممثل الدالاي لاما في الولايات المتحدة، نغودوب تسيرينغ، أن الزعيم الروحي البالغ من العمر 83 عاما توجه إلى نيودلهي صباح الثلاثاء لزيارة مستشفى ماكس، بسبب سعال خفيف.

وأكد تسيرينغ أن “الطبيب قال إنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق، والأمر ليس على درجة كبيرة من الخطورة”، من دون أن يوضح ما إذا كان الدالاي لاما بقي في المستشفى للعلاج، مضيفا أنه “سيستريح بضعة أيام”.

ويتمتع الدالاي لاما بشعبية كبيرة، لكنه خفض مؤخرا التزاماته الدولية، ولم يلتق أي رئيس أجنبي منذ 2016، كما أن الحكومات الأخرى تتجنب دعوته خوفا من إثارة غضب الصين.

ومنحت الهند الدالاي لاما حق اللجوء في أراضيها سنة 1959 عندما فر مشيا على الأقدام عبر جبال الهملايا.

المصدر: أ ف ب