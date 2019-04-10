ليبيا – إلتقى رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، وتناول الاجتماع الوضع الأمني، والجهود الدولية المبذولة لإنهاء ما وصفه السراج بـ” العدوان على طرابلس” (تفدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، وطالب السراجج بعوة من وصفهم بـ” القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) إلى مواقعها السابقة من حيث أتت.

السراج جدد لسلامة بحسب مكتبه الاعلامي إدانته والمنظمة الدولية للهجوم على المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي على حد زعمه .

ومن جانبه عبر غسان سلامة بحسب مكتب السراج الاعلامي عن بالغ القلق بشأن مصير السكان المدنيين ، مضيفاً إنه اضطر إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، وسيحدد موعداً جديداً لانعقاده حالما يتوقف التصعيد العسكري.

وأكد السراج في ختام اللقاء على استمرار مقاومة ما وصفه بـ” العدوان ” بكل قوة حتي يتم دحره حسب تعبيره .