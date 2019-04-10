ليبيا – خاطب رئيس الرئاسي فائز السراج امس الثلاثاء كل من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي طرابلس ووزارة مالية الوفاق بشأن إصداره لقرار رقم 497 لسنة 2019 بشأن تخصيص مبلغ وقدر 2 مليار دينار ليبي لمعالجة ما وصفه بـ”الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد” في اشارة منه لتقدم القوات المسلحة إلى طرابلس.

كما كشفت مراسلة السراج عن إصداره لقرار آخر ذو الرقم 498 لسنة 2019 بشان تخصيص 400 مليون دينار لصالح وزارة دفاع الوفاق التي يراسها هو شخصياً ، مرجعاً سبب تسييل هذا المبلغ إلى تغطية الاحتياجات العاجلة لوزارته لمواجهة القوات المسلحة جنوب طرابلس.

ليس هذا فحسب بل كشفت المراسلة أيضاً عن إصدار السراج لقرارآخر يحمل الرقم 499 لسنة 2019 بشأن تخصيص 84 مليون دينار لصالح وزارة الدفاع التي يرأسها خصماً من ميزانية الطوارئ وفقاً لقراره هو أيضاً ذو الرقم 72 لسنة 2016 ليقارب المبلغ الذي يريد تسييله لوزارته النصف مليار دينار ، مطالباً الجهات المضكورة أعلاه بوضع قراراته هذه حيز التفيذ.