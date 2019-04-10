ليبيا – بحث رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي أمس الثلاثاء في إتصال هاتفي مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا أنغوس ماكي الوضع الراهن في ليبيا.

السويحلي أكد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن رد ما وصفه بـ”العدوان الغاشم” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) وإجتثاث جذوره وتجفيف منابعه هو الأولوية القصوى ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي للمحافظة على العملية السياسية كطريق وحيد لتحقيق دولة المدنية الديمقراطية على حد زعمه .

يشار إلى أن تصريحات السويحلي تأتي بالتزامن مع تحقيق القوات المسلحة لتقدم كبير يوم أمس الثلاثاء في محاور القتال جنوب طرابلس وسيطرتها على عدة مواقع جديدة باتجاه وسط العاصمة .