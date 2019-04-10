العراق – كشف مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرو من الأسلحة إلى البلاد، عبر حاوية تشير بياناتها إلى احتوائها ألعاب أطفال.

وقال الملازم في الجيش، محمد خلف نايف، للأناضول، إن الشحنة تضم أكثر من ألف مسدس من عيار 9 ملم، أوكراني المنشأ، تم ضبطها في منفذ “أم القصر” البحري (جنوب).

وأضاف أن قوة أمنية تابعة لشرطة الجمارك ضبطت الشحنة بعد التحري بشأن محتويات الحاوية، دون الإشارة إلى الجهة المُصدّرة أو المستوردة.

جدير بالذكر أن حرس الحدود في المنطقة الجنوبية، تمكن في يونيو/حزيران 2018، من إحباط محاولة مهربين إدخال أسلحة مختلفة، معبأة في أكياس، إلى الأراضي الإيرانية.

الأناضول