اليابان – أعلن وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيفايا، الأربعاء، تحطم مقاتلة “إف 35″، اختفت عن الرادار امس الثلاثاء، أثناء تحليقها فوق المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة “كيودو” الرسمية عن “إيفايا” تأكيده تحطم المقاتلة “شبح”، التابعة لجيش البلاد، مشيرًا إلى العثور على قطع من ذيلها، قبالة سواحل شمال الشرق.

وأضاف أن عمليات البحث عن الطيّار ما تزال جارية، وتشارك فيها فرق من الجيش وخفر السواحل وقوات أمريكية.

وتابع: “نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الطيار”.

والثلاثاء، أعلن الجيش الياباني اختفاء المقاتلة عن شاشات الرادار أثناء إجرائها تحليقًا تدريبيًا فوق المحيط الهادئ، بعد نحو ساعة ونصف على إقلاعها من قاعدة “ميساوا” الجوية (شمال شرق).

وكالات