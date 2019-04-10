فلسطين – أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حصول القوائم العربية على عشرة مقاعد، بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات.

وقالت مراسلتنا إن عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة الجبهة والعربية 6، فيما اجتازت القائمة الموحدة والتجمع نسبة الحسم بصعوبة وحصلت على 4 مقاعد، ما يعني خسارة الكتلة العربية لـ3 مقاعد عن الكنيست السابقة.

وبلغت نسبة التصويت في الوسط العربي 50٪؜ فقط، وهي نسبة متدنية جدا وأقل من نسبة التصويت في انتخابات 2015.

وفاز حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لتحالف “أزرق أبيض” بزعامة بيني غاتس بعد فرز 97% من الأصوات في انتخابات الكنيست، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأبرزت النتائج شبه النهائية، أن تحالف أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس اكتسح تل أبيب وحيفا بغالبية الأصوات.

بينما تظهر البيانات شبه النهائية أن نتنياهو كان له التأييد الأكبر في المدن الجنوبية، وذلك رغم حالة التوتر التي تشهدها تلك المناطق بسبب المواجهة الدائمة مع قطاع غزة.

وسجل حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينيت وإياليت شاكيد سقوطا مدويا، ولم يتجاوز نسبة الحسم.

يشار إلى نفتالي بينيت كان يطمح إلى أن يكون وزيرا للدفاع، وتوعد غزة سابقا برد قاس.

أما حزب العمل فهو في أصعب حالة له منذ تأسيس إسرائيل، إذ حصل على 6 مقاعد.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي رفع الطوق الأمني عن الضفة الغربية الذي فرض بسبب الانتخابات.

المصدر: RT