ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في بيان له اليوم الاربعاء بانما وصفه بـ” الهجوم المسلح ” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) عمل غير شرعي ، مبيناً بأنهم لن يقبلوا بأي آثار أو نتائج ناجمة عن هذا العمل باعتباره لا يتسم بالشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية على حد زعمه.

باشاآغا أضاف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الحديث عن الوفاق والسلام أمر جيد ومقبول ولكن ليس بطريق الضحك على الذقون وتمكين من وصفه بـ” المعتدي ” (القوات المسلحة الليبية) من نيل مطالبه بمنطلق الأمر الواقع الذي فرضه بقوة السلاح.

وطالب العضو المقاطع لمجلس النواب بانسحاب من وصفهم بـ”القوات المهاجمة” ورجوعها إلى حيث أتت وإلا فلا سبيل إلا مواجهتها بكل قوة وحزم دون أي تردد أو مواربة حسب تعبيره، مبيناً بأن أمن العاصمة خط أحمر ولا يمكن أن يرى ملايين من الأطفال والنساء والشيوخ في حالة رعب وهلع من مدافع وصواريخ من وصفهم بـ” قوات حفتر ” ويبقى مكتوف الايدي بحسب نص البيان .

وادعى باشاآغا بأنه شاهد أطفال لم يبلغوا سن الأهلية القانونية ولا يسمح لهم القانون حتى بترخيص بقيادة سيارة ضحايا ما وصفها بـ” الحرب العدوانية ” ، زاعماً بأن هؤلاء يتم استخدامهم والزج بهم كمقاتلين أشبه بالمرتزقة .