بسبب التجارة والنمو .. نيكي يغلق عند أقل مستوى في أسبوع

بسبب التجارة والنمو .. نيكي يغلق عند أقل مستوى في أسبوع

اليابان – هبط المؤشر نيكي الياباني لأقل مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء في حين أضعف تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا والمخاوف بشأن آفاق النمو العالمي ثقة المستثمرين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما على سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار ليؤجج المخاوف من تصاعد الخلافات بشأن دعم الطائرات لتتحول إلى حرب تجارية أوسع نطاقا.

وأغلق نيكي على هبوط 0.5 بالمئة إلى 21687.57 نقطة وهو أقل مستوى للمؤشر القياسي منذ الثالث من أبريل نيسان.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر توبكس الأوسع نطاقا وسجلت أسهم الشركات المنتجة للآلات والتكنولوجيا أداء أضعف من السوق عموما.

ونزل سهم سوني كورب 2.5 بالمئة وهيتاشي وتي.دي.كيه 1.6 بالمئة ونينتندو واحدا بالمئة.

رويترز