ليبيا – طالب وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بوقف ما وصفها بـ” الهجمات الأخيرة ” على طرابلس في اشارة منه لتقدم القوات المسلحة إلى العاصمة.

أوغلو قال وفقاً لوكالة “الأناصول “التركية اليوم الأربعاء :”إن الهجمة الأخيرة على العاصمة طرابلس قد تزج بالبلاد في مأزق خطير جدا ومن الضروري وقف الهجمات”.

ويأتي هذا الموقف التركي بعد الموقف القطري المماثل والذي وصف تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة طرابلس بـ”العدوان” ، مطالبةً بوقفه فوراً .

يشار إلى أن هذه التصريحات التركية القطرية تأتي بعد إعلان القيادة العامة الاسبوع الماضي تقدم قواتها الى طرابلس حيث سيطرت على كل من مناطق مزدة والقريات ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان على السحل كما تقدمت الى مطار طرابلس العالمي وسيطرت على عدة مناطق جنوب العاصمة.