بومبيو: تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات “إف-35” في حال نشرها منظومات “إس-400”

بومبيو: تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات “إف-35” في حال نشرها منظومات “إس-400”

الولايات المتحدة – أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مايك بومبيو، أن السلطات التركية على علم بأنها لن تستطيع اقتناء طائرات “إف-35” الأمريكية ومنظومات “إس-400” الروسية في آن واحد.

وفي جلسة استماع عقدت في الكونغرس الأمريكي، امس، أجاب بومبيو بنعم على سؤال عما إذا كان أنذر تركيا بأنها لن تتمكن من المشاركة في برنامج تصنيع واقتناء مقاتلات “إف-35” الأمريكية من الجيل الخامس في حال نشرها منظومات “إس-400” الروسية المضادة للجو على أراضيها.

وعُلم الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة جمدت توريداتها المتعلقة بمقاتلات “إف-35” لتركيا، مطالبة إياها بالتخلي عن شراء منظومات “إس-400” الروسية المضادة للجو.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد لاحقا أن بلاده تنتظر توريد دفعة من صواريخ “إس-400” في يوليو المقبل.

وأثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، جدد أردوغان عزم بلاده على اقتناء الصواريخ الروسية، قائلا: “إنه حقنا السيادي وقرارنا، ولا يملك أحد أن يطالبنا بالتخلي عنه”.

المصدر: إنترفاكس