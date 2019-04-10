وجاء وصف بومبيو، أثناء رده على سؤال طرحه سناتور خلال جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس الشيوخ، وبعدما ذكره بأنه وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه “طاغية”، سأله حول ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على كيم جونغ أون.

وقال بومبيو “بالتأكيد. إنني واثق من أنني قلت ذلك من قبل”، وفق ما نقلت رويترز.

وليس من شأن هذه التصريحات أن تلطف العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بينما تسعى الولايات المتحدة منذ قمة هانوي في فبراير الماضي إلى إعادة إطلاق المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في سنغافورة في يونيو 2018، وساهمت هذه القمة التاريخية في خفض التوتر في شكل كبير وأفضت الى التزام ملتبس حول “نزع السلاح النووي في شكل تام من شبه الجزيرة الكورية”.

وجرت القمة الثانية نهاية فبراير في هانوي، لكنها انتهت بفشل على خلفية مطالبة بيونغ يانغ برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها.

ويصف ترامب زعيم كوريا الشمالية بـ “صديقه” ولم يعد يشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التي كان من قبل يدين نظامها ويصفه “بعصابة مجرمين”.