وأحرز أندريه دراموند 20 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة وساهم في تحقيق بيستونز انتصاره 40 هذا الموسم مقابل خسارته 41 مرة.

لكن هذا الفوز لم يضمن بعد لديترويت انتزاع البطاقة الثامنة والأخيرة من القسم الشرقي.

وتفوق تشارلوت هورنتس على كليفلاند كافاليرز وبقي متأخرا بفارق مباراة واحدة عن ديترويت قبل إقامة الجولة الأخيرة يوم الأربعاء من المرحلة التمهيدية.

ويختتم بيستونز مشواره في ضيافة نيويورك نيكس بينما يستضيف هورنتس منافسه أورلاندو ماجيك، وفقا لوكالة “رويترز”.

وتفوق ديترويت 36-14 على ممفيس في الربع الأخير بفضل تألق البديل إيش سميث الذي أحرز 14 نقطة خلال تلك الفترة.