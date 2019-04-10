مصر – أعلن “زعيم” الشاشة المصرية “عادل إمام” غيابه عن الموسم الرمضاني لهذا العام، ذلك بعد توقفه عن التصوير لمشاهده في أحدث أعماله الدرامية “فالنتينو”، فبعد انتشار الشائعات حول التأجيل والتصوير ، قرر “الزعيم” التأجيل نهائياً، فما سبب هذا التأجيل؟

بعد انتشار خبر وفاة الفنان عادل إمام وتصدر هاشتاغ وفاة الزعيم منصات التواصل الاجتماعي، تبين أن جميع الأخبار حول وفاة “إمام” كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وعلم موقع نواعم أن “الزعيم” يتردّد بسريّة تامة على أحد أكبر مراكز الأشعّة في زيارات خاصة ليجري فحصاً طبّياً كاملاً والاطمئنان على حالته الصحّية، مستغلّاً فترة الراحة التي حصل عليها أخيراً بعد توقف مسلسله الدرامي الجديد بسبب أزمة ضيق الوقت.

وسائل اعلام مصرية