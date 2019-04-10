السعودية – أنقذت قوات حرس الحدود السعودي 31 بحارا، كانوا على متن سفينة بضائع تحمل علم بنما، احترقت بالكامل قبالة جزيرة فرسان في المياه الدولية بالبحر الأحمر، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وقالت صحيفة Saudi Gazette الناطقة بالإنجليزية إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة تلقى، يوم الاثنين، رسالة إلكترونية من المركز الفرنسي للبحث والإنقاذ، جاء فيها أن المركز الفرنسي رصد إشارة استغاثة من سفينة “الفيروز”، وتبين بعد تحديد إحداثياتها أنها سفينة بضائع تبحر تحت علم بنما وهي تحترق.

وتابعت الصحيفة أن القرار اتخذ بإجلاء طاقم السفينة المنكوبة بصورة عاجلة، وشاركت سفينة “الرياض” التابعة للبحرية الملكية، وسفينة “العاشق” وزورق اعتراضي، من قوات حرس الحدود في العملية التي كللت بإجلاء طاقم السفينة المكون من 27 مصريا ومواطنين هنديين وسودانيين سالمين.

وتم نقل البحارة المنقذين إلى ميناء جازان السعودي على متن سفينة “العاشق”، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة وتم الاطمئنان على صحتهم.

وأشارت Saudi Gazette إلى أن حرس الحدود الملكي أدت مهمتها تنفيذا لالتزام السعودية بمعاهدة العام 1979 الدولية حول عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وفي إطار المهام الإنسانية التي تقوم بها قوات المملكة.

المصدر: Saudi Gazette