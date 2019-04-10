ليبيا – أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء قراره رقم 140 لسنة 2019 بشأن تكليف ضابط بإمرة غرفة عمليات المنطقة الغربية .

ونص القرار الذي تحصلت المرصد على نسخة منه على تكليف اللواء المبروك الغزوي معاوناً لآمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي بالإضافة إلى سابق عمله المكلف به .

ويعمل اللواء الغزوي آمراً للمنطقة العسكرية سبها منذ إشهر وتوجت فترة عمله باستعادة القوات المسلحة للمنطقة الجنوبية وحقولها النفطية قبل أن يتم تكليفه اليوم معاوناً لآمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اضافة لسابق عمله .

يشار إلى أن اللواء الغزوي من أحد كبار ضباط القوات المسلحة وينحدر من العاصمة طرابلس وكان قد شغل في السابق منصب آمر المنطقة العسكرية الكفرة في فترة التوتر والإشتباكات في المدينة قبل أن يتمكن من إعادة الهدوء لها ليتم نقله على إثرها إلى منطقة سبها .

المرصد – خاص