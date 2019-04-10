تركيا – أكد بيتر إستلين رئيس “سيتي أوف لندن” أحد أكبر المراكز المالية بالعالم، أن الاقتصاد التركي نابض بالحياة، مشيرا إلى وجود فرص تعاون كبيرة بين المملكة المتحدة وتركيا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه الأناضول، الأربعاء، حيث أشار إلى إمكانية تحرك بريطانيا وتركيا نحو مجالات جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال: “نما الاقتصاد التركي بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة، وقدم عروضا مثيرة وكبيرة”.

وتابع: “أرى اقتصادا تركيا نابضا بالحياة يمكن التعاون معه”.

وبخصوص مجالات التعاون بين الجانبين، أضاف: “أرى العديد من الفرص في مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين من حيث استخدام التقنيات الجديدة التي تتطلب الابتكار.

وأشار إلى وجود علاقة تكافلية بين بريطاينا وتركيا.

وبخوص موقف مركز “سيتي أوف لندن” من مسألة الـ “بريكست”، قال إستلين “المركز كان مؤيدًا للبقاء في الاتحاد منذ البداية، لكن علينا احترام الديمقراطية أيضًا”.

وأضاف: “خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق لن يسفر عن نتيجة جيدة. أعتقد أن البرلمان قادر على تشكيل اتفاق، وهذا سيكون أفضل للاستقرار العالمي”.

ومن المقرر في ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبي ‏الجمعة المقبل، ولم ‏يوافق البرلمان ‏البريطاني على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.‏

واتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء أجرته في 23 حزيران / يونيو 2016، بدأت إثره، رسميا، مفاوضات الخروج من التكتّل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

الأناضول