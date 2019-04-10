روسيا تطلب من الإنتربول البحث عن مطلوب بتهمة إنشاء جماعة إجرامية

روسيا تطلب من الإنتربول البحث عن مطلوب بتهمة إنشاء جماعة إجرامية

روسيا – قدمت وزارة الداخلية الروسية طلبا الى الإنتربول للبحث عن ويليام براودر، مؤسس صندوق “Hermitage Capital” في قضية تنظيم مجموعة إجرامية متعددة الجنسيات.

ونقلت وكالة “تاس” عن محامي براودر، ألكسندر أنتيبوف: “أؤكد أن دائرة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية الروسية قدمت طلبا إلى الإنتربول للبحث عن براودر. ولا يعد ذلك أول محاولة يتخذها جهاز الأمن الروسي”.

وذكر أن المحاولات السابقة لإعلان براودر مطلوبا دوليا انتهت بأن الإنتربول اعتبر كل الاتهامات الموجهة إليه اتهامات سياسية، وألغى اسمه من قائمة المطلوبين.

المصدر: تاس