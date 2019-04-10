ليبيا – أكدت للشركة العامة للكهرباء على إصابة العديد من خطوط التوزيع ما تسبب ذلك في فقدان التغذية الكهربائية عن أجزاء كبيرة في منطقتى وادي الربيع وعين زارة.

العامة للكهرباء أشارت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه تم إصابة العديد من خطوط التوزيع 11 ك. ف أيضاً وهي خطوط توزيع الأحياء البرية وغرس الله وبن غشير المغذية لمنطقة قصر بن غشير مع وجود محولين معطوبين وخط توزيع بن عزيزة والأخضر المغذيات لمنطقة الحي الصناعي بالإضافة لخط توزيع بن حامد مخيمة المغذيات لمنطقة عين زارة.

ونوّهت الشركة العامة للكهرباء إلى أن العمل جاري على إصلاح العطل منذ الصباح الباكر.