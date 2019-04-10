روسيا – أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن وزراء دفاع 35 دولة قد أكدوا مشاركتهم في مؤتمر موسكو الثامن حول الأمن الدولي، الذي سيجري في الفترة ما بين 23 و25 أبريل الجاري.

وقال شويغو خلال اجتماع لوزارته، اليوم الثلاثاء: “نتوقع قدوم وفود عسكرية وخبراء من أكثر من 100 دولة. وقد أكد 35 رئيسا للهيئات العسكرية مشاركتهم”.

وأضاف الوزير أن جدول أعمال المؤتمر “يتضمن قضايا حيوية لتعزيز الاستقرار العالمي والإقليمي، بما في ذلك بعد هزيمة الإرهابيين في سوريا والتسوية السياسية في البلاد والجوانب الإنسانية لإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع وعودة اللاجئين”.

وتابع: “كما من المخطط مناقشة مسائل الدفاع المضاد للصواريخ وحفظ السلام والأساليب الجديدة في مجال التعاون العسكري الدولي”.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي