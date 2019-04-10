ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي المقرب من “مجالس شورى الثوار” محمد عماري زايد اليوم الاربعاء بأن السراج وجه خطاباً مكتوباً لمجلس الامن أكد من خلاله حق حكومة الوفاق في الدفاع عن طرابلس حسب تعبيره.

عمار زايد أضاف في تصريح قناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأن السراج أكد في خطابه بأنه لا حديث عن الحل السياسي قبل عودة من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من حيث أتت.

ووجه عماري زايد في ختام تصريحاته الشكر لأعيان مدينة بني وليد ومجلسها البلدي على موقفهم بعدم الزج بأبنائهم في القتال حسب تعبيره .