ليبيا – طالب محمد عمر بعيو مستشار حكومة الانقاذ السابقة – بضرورة أن يكون ضباط الجيش تحت إمرة الثوار لا ان يكون الثوار تحت إمرة ضباط الجيش فى طرابلس مؤكداً بأنه لا وجود لشيء أصلاً إسمه جيش هناك وبأن القوة الحقيقية في يد الثوار بروحهم الفدائية الإستشهادية .

وأكد بعيو في حديث تابعته المرصد مساء الأربعاء عبر قناة التناصح بأن لا شرعية للمجلس الرئاسي ورئيسه ولا لإتفاق الصخيرات الذي أتى به حتى ينفذوا الشروط الخمسة للمفتي الصادق الغرياني .

وشدد بعيو على أن المخرج الوحيد المتاح أمام السراج لنيل الشرعية هو الالتزام بالمشروع الذي قدمه الغرياني منوهاً الى أن ما يقوم به السراج وسيالة حتى الان مجرد خداع الثوار لاستخدامهم فى حرب لا تمثل منهجهم .

وقال : ” لازلنا نتذكر جرائم الصخيراتيون في بنغازي ودرنة وفي مرزق والجنوب ونحن لا نثق فيهم لكننا اليوم في خندق واحد مع السراج وهذا تحالف مؤقت بيننا وبينه ولكن هذا لا يعني أننا منحنا الشرعية للصخيرات ” .

وأضاف ” الليبيون كانوا محرمون من السيولة وهاهو السراج والصديق الكبير وبجرة قلم يخصصون 2 مليار دينار لحماية أنفسهم وقالوا لنا بماذا تأمرون وكانوا يصفوننا بالإرهابيين واليوم يقولون لنا قاتلوا في سبيل الله لكي يتاجروا بتضحيات الرجال .

وعبّر بعيو عن رفضهم أن تعتبر دماء من وصفهم بـ ” المجاهدين الثوار ” من أجل شرعية السراج قائلاً بأنهم يجاهدون من أجل دينهم وأعراضهم وحرمات نسائهم بنيتهم الطيبة لا لشرعية الوفاق وهذا هو ما تنص عليه الشرعية ” .

وكشف بعيو بأن السراج بات يستغيث الآن بـ ” المؤمنين ” في إشارة منه للثوار الإسلاميين وذلك بعد إن دخل عليه حفتر في عقر داره داعياً ” الثوار ” للدفاع بأرواحهم وأطرافهم عن حمى العاصمة وعن إعراض المسلمين والمسلمات .

المرصد – متابعات