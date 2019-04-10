ليبيا – نعت قوة حماية طرابلس اليوم الاربعاء 11 عنصر من المقاتلين التابعين للرئاسي سقطوا خلال مواجهة القوات المسلحة جنوب مدينة طرابلس .

قوة حماية طرابلس نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أسماء القتلى ، مبينةً بان هؤلاء القتلى يمثلون المنطقتين العسكريتين الوسطى والغربية التابعتين للرئاسي بالاضافة إلى مدنيين مساندين لهم.

هذا وقد نعت يوم امس الثلاثاء قوة حماية طرابلس17 عنصر من المقاتلين التابعين للرئاسي وبهذا يصبح عدد القتلى 28 شخص بين أمس واليوم الاربعاء.

يشار إلى أن مناطق جنوب طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي الرئاسي والقوات المسلحة الليبية وذلك بعد اعلان القيادة العامة التقدم إلى طرابلس الاسبوع الماضي وسيطرتها على منطقة مزدة والقريات و مدينتي غريان والاصابعة وصولا إلى مطار طرابلس العالمي وتمركزها ببعض مناطق وادي الربيع وخلة الفرجان.