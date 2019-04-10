ويستقبل الريد ديفلز نظيره الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “أولد ترافورد”، لخوض مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لوكاكاو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”: “بالنسبة للمباراة ضد برشلونة، نحتاج إلى التركيز من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة من مباراة الإياب”.وأضاف: “يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء ولكن نقدم كرة القدم الجيدة لأن برشلونة في بعض الأحيان يتيح لك مساحة للعب فيها”.

وأوضح البلجيكي: “هذا يعتمد على نوع المباراة وخطة اللعبة للمدرب، وكذلك الطريقة التي سيلعبوا بها”.

وأكد لوكاكو: “نظرًا لأن برشلونة لديهم نظامهم الخاص الذي لا يتغير ولا يتكيف مع الخصم، يجب أن نكون أذكياء للغاية بشأن اللحظات التي يمكننا فيها المضي قدماً واللحظات التي لا نستطيع فيها ذلك”.

وبشأن التأهل على حساب باريس سان جيرمان، أختتم لوكاكو: “نعم ذلك يمنحنا الثقة بالطبع”.

المصدر : كووورة