انجلترا – خرج الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام مصابا من المباراة التي جعمت فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي، امس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتحم كين بشكل قوي مع مدافع مانشستر سيتي فابيان ديلف الذي داس على قدمه ما جعله يسقط متألما من الإصابة التي لحقت به.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن موسم كين قد يكون انتهى بعد تعرض اللاعب لإصابة قوية في الكاحل في ملعب “وايت هارت لين”..

ولم يستطع كين اكمال اللقاء بعد تلقيه الإصابة، وغادر محمولا على أكتاف الجهاز الطبي لنادي توتنهام، ودفع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بالبرازيلي لوكاس مورا بدلا منه.

وبالرغم من خروج المهاجم كين إلا أن فريقه تمكن من الفوز على مانشستر سيتي بفضل هدف زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ ليحقق فريقه خطوة مهمة لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات