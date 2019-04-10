أستراليا – نظمت نقابات عمالية، مظاهرات في عدة مدن أسترالية، احتجاجا على تدني مستويات الأجور والظروف المعيشية.

وذكر مراسل الأناضول، أن عشرات آلاف العمال خرجوا بمظاهرات في 16 مدينة بينها ملبورن، وبريسبان، وسيدني، وأديلايد، وبرث، وكانبيرا، وهوبارت، تلبية لدعوات وجهتها النقابات العمالية.

وشارك نحو 100 ألف شخص في المظاهرات بمدينة ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، ورددوا هتافات مطالبة بزيادة الأجور، وتحسين الأمن الوظيفي وظروف العمل.

كما رددوا هتافات ورفعوا لافتات ضد سياسات الحكومة الائتلافية في البلاد.

وشارك في تلك المظاهرات رئيس ولاية فيكتوريا، دانيال اندروز، وإداريي النقابات العمالية أيضا.

وقال إداريو مديري النقابات في خطاباتهم، إن العمال وأسرهم عاشوا أوضاعا صعبة جراء إجراءات الحكومة في السنوات الأخيرة، ممثلة باقتطاعات في الحقوق الاجتماعية.

وفي تصريح للأناضول، أشارت رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالية ميشيل أونيل، إلى معاناة العمال من صعوبة الظروف المعيشة، بسبب القوانين الصادرة في السنوات الأخيرة.

وأضافت: “نحن هنا اليوم للمطالبة بنظام عادل في أستراليا.. نحن نسعى جاهدين لرفع أجور العمال وضمان الأمن في ظروف عملهم.. يجب علينا تغيير القوانين “.

وأشارت إلى تنظيم مظاهرات في 14 نقطة في البلاد.

الأناضول