ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أنه لن يكون هناك تواجد لقوات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في المنطقة الوسطى والغربية.

معيتيق أشار في تصريح لقناة “التلفزيون العربي” المملوك لدولة قطر وتابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء إلى أن مرحلة اللقاء والتحاور مع خليفة حفتر تجاوزها الزمن ،لافتاً إلى أن خطابه الذي القاه مؤخراً بشأن تحرير العاصمة طرابلس يعتبر من خطابات سبيعنيات القرن الماضي.

وقال عضو المجلس الرئاسي إن الحلول العسكرية والتقدم بجيوش لاحتلال مدن انتهى،مبيناّ أن حكومة الوفاق تعمل وبكل قوة على صد هجوم قوات المشيرحفتر وستذهب أبعد من ذلك.

وأكد عضو المجلس الرئاسي على أنه لن يكون هناك حسم عسكري لصالح القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.