مكاسب شبه جماعية في البورصات العربية مع صعود النفط

مكاسب شبه جماعية في البورصات العربية مع صعود النفط

أبوظبي – ارتفعت البورصات العربية عدا أبوظبي في نهاية تداولات الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:46 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو / حزيران بنسبة 0.18 بالمائة أو ما يعادل 13 سنتا إلى 70.74 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو / أيار بنسبة 0.52 بالمائة أو 33 سنتاً إلى 64.31 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الأردن في مقدمة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.43 بالمائة إلى 1907 نقطة، مع صعود أسهم مثل “الإقبال للاستثمار” بنسبة 5.12 بالمائة و”جوبترول” بنسبة 0.38 بالمائة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.33 بالمائة إلى 9077 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية في قطاع المصارف.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3983 نقطة، نتيجة صعود أسهم مثل “الأنوار للسيراميك” بنسبة 4.3 بالمائة و”جلفار للهندسة” بنسبة 3.2 بالمائة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.21 بالمائة لتغلق عند 2807 نقطة، على إثر صعود أسهم قيادية مثل “إعمار العقارية” بنسبة 1.18 بالمائة و”دبي الإسلامي” بنسبة 0.4 بالمائة.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.35 بالمائة إلى 5058 نقطة، بضغط هبوط أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 1.06 بالمائة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 1.64 بالمائة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1442 نقطة، مع ارتفاع أسهم “مجمع البحرين للأسواق الحرة” بنسبة 1.29 بالمائة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.6 بالمائة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.12 بالمائة إلى 15106 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات العربية والأجنبية.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6116 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.09 بالمائة إلى 5730 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيس 0.19 بالمائة إلى 4995 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.43 بالمائة إلى 1907 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.33 بالمائة إلى 9077 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3983 نقطة.

دبي: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 2807 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1442 نقطة.

مصر: بنسبة 0.12 بالمائة إلى 15106 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.09 بالمائة إلى 5730 نقطة.

فيما انخفض سوق:

أبوظبي: بنسبة 0.35 بالمائة إلى 5058 نقطة.

الأناضول