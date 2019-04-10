انجلترا – توصل البروفيسور في جامعة أوكسفورد البريطانية تشارلز سبينس في كتابهThe Perfect Meal إلى بعض الحيل الغريبة وسهلة التطبيق والتي تساعد على خسارة الوزن بسرعة.

وكشف أن للموسيقى والإضاءة تأثيراً كبيراً على الشهية. إلا أنّه لفت الأنظار بإشارته إلى أهمية تناول الطعام في صحون حمراء اللون من أجل حرق الدهون.

وأوضح أنّ الأحمر هو اللون الذي يدلّ على التحذير والخطر وأن الطعام فيه يبدو أقلّ تحفيزاً للشهية، لافتاً إلى أن هذا يساعد على كبحها وبالتالي يدفع إلى عدم تناول كمية كبيرة من الطعام.

وذكر البروفيسور في كتابه أيضاً أن على الأشخاص الراغبين في استعادة الرشاقة إطفاء جهاز التلفزيون.

وأضاف أن مشاهدة البرامج أثناء تناول الطعام يلهي الدماغ عن تلقي إشارات الإحساس بالشبع وإعطاء الأمر بالتوقف عن الأكل.

كما أكّد أن تناول الشخص الطعام بمفرده يدفعه إلى الأكل أقلّ بـ35% مقارنة بفعله ذلك مع أشخاص آخرين.

وكالات