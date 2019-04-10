الصين – يقدم الهاتف Honor View 20 أداءً رائعًا في الأسواق العالمية، فقد بيعت أكثر من 1.5 مليون وحدة من هذا الهاتف في الشهر الأول فقط بعد إطلاقه.

ووفقا للشائعات التي وردتنا اليوم من الصين، فيبدو أن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تعمل على هاتف رائد جديد يدعى Honor 20 Pro. سيضم هذا الهاتف المستشعر Sony IMX600 وقد يصل في اليوم 25 من هذا الشهر.

سيضم هذا الهاتف الجديد شاشة OLED بحجم 6.1 إنش تأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع، ويمكن أن يكون أول هاتف Honor خارج الصين يحصل على هذه التكنولوجيا، فمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة متوفر فقط في الهاتف Honor Magic 2 المتاح في الصين فقط حاليًا. وبغض النظر عن ذلك، فقد قيل كذلك بأن الهاتف Honor 20 Pro سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 980، فضلا عن خيارات مختلفة على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/128GB و 8GB/128GB و 8GB/256GB.

نظرًا إلى أن هذا الهاتف يحمل اللاحقة Pro، فمن المحتمل أن تكون كاميراته أفضل من تلك المستخدمة في الهاتف Honor View 20. وتزعم المصادر أن الهاتف Honor 20 Pro سيضم كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغابكسل على غرار الهاتف Huawei P30 Pro. وسيتم إرفاق هذه الكاميرا بكاميرا أخرى واسعة الزاوية تمتاز بدقة 20 ميغابكسل، وبكاميرا أخرى مقربة تمتاز بدقة 8 ميغابكسل وتوفر تقريب بصري يصل إلى ثلاثة أضعاف. وهناك أيضا الميزات البرمجية المُعززة للأداء مثل +Gaming و Link Turbo و CPU & GPU Turbo، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى.

من المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف Honor 20 Pro من 2299 يوان صيني وهو ما يعادل 450 دولار أمريكي تقريبًا. وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد تكون التكلفة مناسبة لمثل هذا الهاتف المميز على الورق.

وكالات