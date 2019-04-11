إسبانيا – بعد موسم مرير على ريال مدريد خالٍ من الألقاب، تستعد إدارة النادي لإجراء العديد من التغييرات على تشكيلة الميرينجي في الموسم المقبل، من خلال تدعيمه بالصفقات القوية.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريرًا أكدت خلاله أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سيحاول منح اللاعبين الموجودين فرصة أولًا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهم، ومن ضمن هؤلاء الإسباني إبراهيم دياز، أحدث الصفقات التي انضمت إلى الملكي قادمًا من صفوف مانشستر سيتي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دياز نال إعجاب زيدان، رغم عدم لعبه كثيرًا في الفترة الماضية، لكن المدرب الفرنسي سيحاول إدخاله التشكيل فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

ورغم ذلك لفتت إلى أن دياز يبقى من المرشحين للرحيل عن ريال مدريد الصيف المقبل، حتى لو على سبيل الإعارة، وذلك حال انضمام مهاجم كبير للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويضم ريال مدريد بين صفوفه 3 مهاجمين وهم كريم بنزيما، إبراهيم دياز، وماريانو دياز.

المصدر : كووورة