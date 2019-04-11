أردوغان يكشف عن بعض ما بحثه مع بوتين حول سوريا

أردوغان يكشف عن بعض ما بحثه مع بوتين حول سوريا

موسكو – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قد دارت في معظمها حول الوضع في إدلب شمال سوريا.

وأضاف أردوغان في حديث للصحفيين الذين رافقوه في زيارته الأخيرة لموسكو: “أن المباحثات دارت في معظمها مع الجانب الروسي حول الوضع في إدلب، فمشكلة روسيا الأساسية هي وجود بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة”.

وتابع الرئيس التركي، “الجيش التركي وأجهزة المخابرات تحذر الجانب الروسي في المنطقة عند الضرورة .. كما أننا نواصل حربنا ضد الإرهاب هناك”.

وحول المنطقة العازلة التي يخطط لإنشائها في شمال سوريا، قال أردوغان إن “تركيا مصرة على أن تكون السيطرة لها في تلك المنطقة .. وقد سبق لأنقرة مرارا أن عبرت لواشنطن عن ضرورة إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود التركية الجنوبية تكون خالية من الإرهابيين”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي السورية وأنها مستمرة في العمل على ذلك.

ولدى سؤاله إن كان ثمة خلاف مع الجانب الروسي حول الدستور السوري الجديد، أوضح أردوغان أنه كان يوجد خلاف حول 6 أسماء، لكنهم توصلوا إلى حل ذلك.

يشار إلى أن الرئيس التركي زار روسيا الاثنين الماضي وبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عددا من الملفات، أهمها الملف السوري والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الدايلي صباح