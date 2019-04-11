السودان – لا تزال الصورة غامضة حول مصير الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم أو الإطاحة به بانقلاب عسكري.

وذكرت وكالة “الأناضول” نقلا عن مصادر مطلعه، أن الجيش السوداني وضع البشير قيد الإقامة الجبرية في منزله، واعتقال حرسه.

وتحدثت وسائل إعلام عن “انقلاب عسكري” في السودان، صباح اليوم الخميس وأن الجيش سيعلن تسلمه السلطة.

وأفادت مصادر أخرى بأن ضباطا في الجيش السوداني اقتحموا في الخرطوم مقر الإذاعة الحكومية، التي قطعت برامجها وشرعت في بث الأغاني الوطنية، كما أكد شهود عيان، أن قوات تابعة للجيش انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة الخرطوم.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني المستمر 30 عاما في دولة تعداد سكانها 40 مليون نسمة.

المصدر: وكالات