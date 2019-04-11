أوزبكستان – تستعد شركة “GM-Uzbekistan” لإطلاق جيل جديد من سيارات “Ravon” الصغيرة، بميزات تجعل منها إحدى أبرز المركبات المخصصة للتنقل داخل المدن.

وستأتي سيارة “Ravon Nexia R3” الجديدة بهيكل هاتشباك صغير نسبيا، وقمرة تتسع لـ 4 ركاب، وصندوق خلفي لنقل الأمتعة بسعة 290 لترا.

كما ستزود هذه المركبات بأنظمة مولتيميديا يمكن وصلها عبر البلوتوث بمختلف أنواع الأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة تكييف ممتازة، ونظام تسخين للمقاعد والزجاجين الأمامي والخلفي، ومقود مزود بأزرار تمكن السائق من التحكم بأنظمة الصوت، والرد على المكالمات التي ترد إلى الهاتف الموصول مع السيارة.

وستحصل هذه السيارات على نظام دفع أمامي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ومحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 لتر، تستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في أوزبكستان وروسيا أواخر أبريل الجاري، بسعر يبدأ من 7900 دولار تقريبا، وفي باقي الأسواق العالمية، بدءا من مايو المقبل.