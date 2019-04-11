ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة إمطير العضو في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إن روسيا منعت مجلس الأمن من إصدار قرار بتجريم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ، معتبرةً ذلك دعماً يقدم لما وصفته بـ”قوة غير شرعية إرهابية” (القوات المسلحة الليبية) تجند الأطفال وترهب المواطنين الآمنين على حد زعمها.

إمطير أكدت لبرنامج الساعة الأخيرة والذي يبث على قناة “التلفزيون العربي القطري” وتابعته صحيفة المرصد أمس الأربعاء أن القوة الشرعية في ليبيا هي حكومة الوفاق ، لافتةً إلى أن الصراع الدائر في ليبيا بين صراع قوة شرعية وأخرى غير شرعية ،على حد زعمها.

واعتبرت عضو مجلس الدولة أن حكومة الوفاق هي القوة الشرعية المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج ، مشيرة إلى إنه في حال أخلّ المجتمع الدولي بالإعتراف بالسراج فأن لغة السلاح هي اللغة الموجودة الآن.

وأضافت إمطير :”إن حكومة الوفاق وجيشها سيستمر إلى حين إيقاف المشير حفتر عند حده لينظف الجيش الليبي من الميليشيات ولن تسمح لأي معتدي على المنطقة الغربية بالقدوم إلى المنطقة الغربية على بعد الف كيلو متر لقتل المدنيين ” حسب تعبيرها.

وبخصوص الملتقى الجامع المزمع عقده في الـ14 من شهر أبريل الجاري بمدينة غدامس،لفتت عضو مجلس الدولة إلى أن الملتقى جاء لإيجاد مخرج للمشير حفتر الذي لا يوجد له مبرر الذي أقيم من أجله وهو التصالح والتسامح وإقتسام السلطة.

إمطير طالبت في ختام تصريحاتها الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريس بالوقوف في وجه المشير حفتر لإرجاع من وصفتهم بـ”ميليشيات بنغازي والرجمة” (القوات المسلحة) ،قائلة :”لا أدري متى أخذ أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر رتبيته العسكرية الذي يتكلم عن عدم وجود أسرى من قوات حفتر لدى الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق من بينهم أطفال بالمئات”.