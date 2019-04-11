الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيرد بالمثل في حال فرضت واشنطن رسوما جمركية على دوله

الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيرد بالمثل في حال فرضت واشنطن رسوما جمركية على دوله

بروكسل – أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، أنه في حال فرضت الولايات المتحدة من جديد رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد سيرد بالمثل.

وجاء رد مالمستروم بالمثل على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، خلال زيارة إلى طوكيو للاطلاع على وضع اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع فبراير.

وهدد ترامب في تغريدة نشرها يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي من جديد بفرض رسوم جمركية على دوله، في حال لم يوقف بعض الإعانات إلى شركة “إيرباص”، ما قد يطيح بهدنة تجارية هشة بين الطرفين.

كما قال ترامب في تغريدة “تؤكد منظمة التجارة العالمية أن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي كان له أثر سلبي على الولايات المتحدة التي ستفرض الآن رسوما على ما قيمته 11 مليار دولار من البضائع الأوروبية! الاتحاد الأوروبي يستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة منذ سنوات.. هذا يجب أن يتوقف!”.

إلى ذلك، صرحت مالمستروم ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، “إذا أرادوا فرض رسوم جمركية علينا، سنرد بالمثل”.

وأضافت “لكنني أعتقد أن ذلك سيشكل تصعيدا مؤسفا للغاية في توتراتنا التجارية”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للجلوس إلى الطاولة لإجراء محادثات كاملة مع الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع”.

من جهته حذر مصدر في المفوضية الأوروبية منذ الثلاثاء من أن هذه الأخيرة تنوي “اتخاذ إجراءات سريعة” للرد.

وتشكل هذه التهديدات مرحلة جديدة من النزاع القديم العهد منذ 14 عاما بين بوينغ وآيرباص، عبر الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تتبادلان التهم أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم مساعدات غير قانونية لشركتيهما.

المصدر: أ ف ب