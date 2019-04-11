الجيش السوداني يعلن نجاح الانقلاب على البشير والتحفظ عليه في مكان آمن

الجيش السوداني يعلن نجاح الانقلاب على البشير والتحفظ عليه في مكان آمن

السودان – أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليوم الخميس اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.

واعلن بن عوف عبر التلفزيون السوداني حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، وحظر التجول لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في كافة أنحاء السودان.

وأضاف بن عوف أن الجيش قرر حل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة، وتشكيل مجلس انتقالي يتولى الحكم في السودان لمدة عامين، مع تعطيل الدستور الحالي.

وتابع: “اللجنة الأمنية العليا تعتذر عن الخسائر في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية”، مشيرا إلى أنها نبهت رئاسة الدولة وحذرت من خطورة الأوضاع.

وجاء البيان الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، بعد ساعات من الانتظار إثر إعلان التلفزيون الرسمي صباح اليوم أن الجيش سيذيع “بيانا هاما”.

المصدر: التلفزيون السوداني