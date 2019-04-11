العراق – بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، العلاقات بين البلدين، داعيا روسيا للمشاركة في إعادة إعمار بلاده.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة العراقية، امس الأربعاء، أن الرئيس صالح أكد، خلال استقباله بوغدانوف بقصر السلام في بغداد امس، “اهتمام العراق بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية على الصعد السياسية والاقتصادية والاستثمارية”، مشيدا بالروابط التاريخية العميقة بين البلدين الصديقين، وداعيا كذلك الجانب الروسي إلى المشاركة الفاعلة في “إعمار البلاد والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة”.

وشدد صالح على “ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة”.

من جانبه، نقل بوغدانوف “تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس العراقي، مجددا دعم بلاده، حكومة وشعبا، للعراق والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات”.

ويرتبط العراق وروسيا بعلاقات متينة في كافة المجالات، من بينها المجال التجاري والاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 بأكثر من 52% على أساس سنوي، ليبلغ مستوى 1,4 مليار دولار، بحسب بيانات هيئة الجمارك الروسية.

المصدر: سبوتنيك