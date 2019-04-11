ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس مع رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك.

الاجتماع تنوال وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي تداعيات ما وصفه السراج بـ “العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) وسبل تأمين احتياجات المواطنين والإجراءات المالية العاجلة لاسعاف وعلاج الجرحى والمصابين. كما بحث السراج وشكشك متطلبات الإغاثة واستيعاب النازحين وتوفير مستلزمات الايواء والمعيشة لهم بالإضافه لتحديد آليات التنسيق بين الديوان والوزارات والمؤسسات المعنية بذلك.