مصر – أفادت السفارة الروسية لدى القاهرة بأن السلطات المصرية وجهت اتهامات رسمية بالتطرف إلى 5 مواطنين روس تم احتجازهم في مصر شهر أغسطس 2018.

وقال مسؤول القسم القنصلي في السفارة، يوسف أباكاروف، في حديث لوكالة “تاس” الروسية : “انعقدت يوم 9 أبريل الجلسة الأولى للمحكمة حول قضية مجموعة محتجزين بينهم 5 مواطنين روس، وتم توجيه اتهامات رسمية إليهم بأعمال التطرف”.

وأوضح أباكاروف أن “الدبلوماسيين ووالد أحد المواطنين الروس القادم من إنغوشيا تم منعهم من الدخول إلى قاعة الجلسة بذريعة أنها تجري بشكل مغلق”.

وشدد أباكاروف مع ذلك على أن محامي المواطنين الروس سمح له ولأول مرة بأن يتحدث معهم وقد حضر جلسة المحاكمة وأبلغ الدبلوماسيين لاحقا بتفاصيلها، مضيفا أن الجلسة المقبلة من المقرر عقدها في مايو المقبل.

واحتجزت السلطات المصرية في أغسطس 2018 بالقاهرة مجموعة مواطنين روس وصلوا إلى المدينة للدراسة، ولاحقا تم إخلاء سبيل بعضهم لكن مصير 5 من الموقوفين وصلوا من جمهورية إنغوشيا الروسية كان غامضا على مدار وقت طويل.

وحتى هذه اللحظة كشف أن 4 منهم حبسوا في سجن بالقاهرة، بينما لا توجد معلومات عن مكان المواطن الروسي الخامس، حيث ذكر أباكاروف في هذا السياق أن أجهزة الأمن المصرية لا تؤكد اعتقالهم لديها.

كما تشمل القضية مواطنة روسية من أصول قيرغيزية وهي أم لـ5 أطفال، ووجهت إليها أيضا اتهامات بالتطرف، فيما قال أباكاروف إنها تعاني من حالة صحية سيئة وتم تقديم إسعاف طبي لها مباشرة في قاعة المحكمة.

المصدر: تاس