الصين – تستعد العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20i في اليوم 17 من شهر أبريل الجاري بالصين.

ولم تكشف لنا الشركة الكثير عن هذا الهاتف حتى الآن بخلاف أنه سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها 32 ميغابكسل. حسنًا، قبل أسبوع من حدث الإعلان الرسمي، إستطاعت الصور الرسمية للهاتف Honor 20i أن تشق طريقها إلى الويب لتؤكد لنا تصميم الهاتف.

تم إدراج الهاتف Honor 20i في متجر Vmall الصيني مع صوره والتي تؤكد لنا من جديد قدوم هذا الهاتف مع شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الخلف يتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا أيضًا أن الهاتف Honor 20i سيأتي بثلاث ألوان على الأقل.

الهاتف Honor 20i يشبه في تصميمه الهاتف Honor 20 Lite الذي تم تسريبه مؤخرًا إلى جانب مواصفاته التي تشمل المعالج HiSilicon Kirin 710، و4GB من الذاكرة العشوائية، وشاشة +FullHD التي يبلغ قطرها 6.21 إنش، والبطارية التي تبلغ سعتها 4000mAh. وكان هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

من الممكن أن يتم إطلاق الهاتف Honor 20i تحت إسم Honor 20 Lite في الأسواق العالمية. نأمل أن نعرف المزيد عن ذلك قريبًا.