السعودية – تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأربعاء، رسالة من ملك المغرب محمد السادس.

وقام بتسليم الرسالة للملك سلمان، وزير الخارجية بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، خلال استقباله بقصر اليمامة في العاصمة الرياض.

ونقل بوريطة للملك سلمان تحيات وتقدير عاهل المغرب.

وأشارت الوكالة السعودية الرسمية إلى حضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير المغرب بالرياض مصطفى المنصوري.

هذا، وكان الوزير المغربي ناصر بوريطة، قد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، مساء الثلاثاء.

ووفقا لـ”واس”، فإنه جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

المصدر: واس