بروكسل – أبقى البنك المركزي الأوروبي، على سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0.00 بالمائة.

وقال المركزي الأوروبي في بيان صادر اليوم، إنه أبقى على سعر الفائدة على الودائع عند(-0.4) بالمائة، وسعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة عند 0.25 بالمائة.

وتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى نهاية 2019، طالما كان ذلك ضروريا.

وأرجأ تنفيذ زيادة على أسعار الفائدة، لحين ظهور بوادر على تحسن الاقتصاد العالمي، ووضوح الرؤية بعد تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من عدمه، في 12 أبريل/ نيسان الجاري.

ويعمل المركزي الأوروبي على ضمان استقرار الأسعار، مع هدف رفع التضخم إلى 2 بالمائة، بما يقطع الطريق على خطر الكساد.

وفي وقت سابق اليوم، خفض المركزي الأوروبي، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.1 بالمائة في 2019 مقابل 1.7 بالمائة في توقعات سابقة.

وأمس الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل منطقة اليورو إلى 1.3 بالمائة في 2019 و1.5 بالمائة في 2020، بتراجع قدره 0.3 بالمائة و 0.2 بالمائة على التوالي مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي.

الأناضول