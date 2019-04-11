ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن ثقته وثقة الشعب الليبي في القيادة الروسية تجعلها الأقرب للقيام بدور كبير في ليبيا الفترة المقبلة.

المستشار صالح قال في حوار مع وكالة “سبوتنيك” أمس الأربعاء إن سياسة الدولة الروسية قائمة على احترام سيادة الدول والتعامل معها بمبدأ الشراكة ودعم الاستقرار على عكس بعض الدول الأخرى.

وشدد قائلاً:”إذا كان لدى روسيا المقدرة والرغبة في رعاية التوافق بين الأطراف الليبية بعد تحرير العاصمة فسنرحب بذلك بشكل قوي وأنها الأقرب لرعاية أي توافقات عن الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشار إلى أن البرلمان سيشكل حكومة وطنية بعد طرد الكتائب والميليشيات من العاصمة طرابلس، موضحاً أن الحكومة الجديدة ستقوم بمهامها الرسمية بعد منحها الثقة من البرلمان وأن حكومة السراج الحالية لن تحل أو يتخذ معها أي إجراء كونها غير شرعية ولم تنل ثقة البرلمان بالتالي لن يتخذ معها أي إجراء.

رئيس مجلس النواب لفت إلى أن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ لبنود الاتفاق السياسي،