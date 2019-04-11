ليبيا – أفتى المفتى المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني بوجوب الإنضمام لقوات المجلس الرئاسي التي تقاتل قوات الجيش على تخوم طرابلس واصفاً إياه ( بالرئاسة والقيادة ) عقب سنوات مستمرة من وصفه للرئاسي بالفساد والعمالة للغرب وخيانة دماء الشهداء حتى أنه أفتى في مرات عدة بوجوب الخروج عليه .

وقال الغرياني مساء الأربعاء في ظهور تابعته المرصد عبر شاشة التناصح بأن لجهاد والقتال ضد العدو واجب وفرض عين على كل قادر ولا يجوز التخلي عنه لطالما نادى المنادي بالنفير في إشارة لإعلان الرئاسي حالة النفير العام .

وذكّر الغرياني الفئة التي يخاطبها بعذاب الله في حالة عدم تنفيذ التنفير لقتال العدو ، داعياً من وصفهم بـ” المجاهدين ” وكتائب الثوار بالنفير خفافاً وثقالاً بعدتهم وسلاحهم إلى طرابلس كما أقدم وفي بادرة صريحة على تكفير المشير خليفة حفتر بوصفه ” متمرد على الله ودينه ” .

وخصص الغرياني دعواه إلى” المجاهدين ” الذين قال بأنهم أبلوا بلاءً حسناً منذ سنة 2011 ؤاضطروا للخروج من البلاد إلى تركيا مثلاً بسبب الأوضاع الأمنية داعياً إياهم لإعادة إستجماع كتائبهم والعودة إلى ليبيا والتوجه إلى طرابلس لأن هذا القتال في سبيل الله وواجب شرعي وذلك على حد زعمه .

لقطات أرشيفية : الغرياني يتهم الوفاق وقواتها بقتل الثوار ومهاجمة دار الإفتاء :

وأكد بأن الشرع يحتم عودة كل المهجرين للقتال في العاصمة وعلى الأخص عناصر شورى بنغازي في تركيا ونظرائهم في طرابلس قائلاً : ” لا تأخذكم راحة إسطنبول ولا أسبانيا ولا أمريكا لأن الأمر إذل إستقر لهذا الظالم فلن تستطيعوا العيش في أي مكان وسيلحقكم في الخارج ويقتلكم كما كان يفعل القذافي بمعارضيه ” .

ومن بين قادة شورى بنغازي الذين دعاهم الغرياني بالعودة للبلاد في إشارة لقدرتهم على جمع القوات مجدداً إسماعيل الصلابي المصنف على قوائم العقوبات العربية – المصرية للأفراد والكيانات الإرهابية وهو يتواجد بإستمرار في تركيا وكذلك محمد الدرسي المكنى ” النص ” عضو تنظيم القاعدة المُدان في واقعة محاولة تفجير مطار الملكة علياء في الأردن وكذلك زياد بلعم الذي ظهر اليوم في طرابلس فيما أعلنت سرايا بنغازي في إعلان تأسيسها الغرياني كمرجعية لها .

السراج أحاط نفسه بخصومه

وقد أعلن الإرهابي المطلوب زياد بلعم القيادي المؤسس في مايسمى مجلس شورى ثوار بنغازي وصوله إلى طرابلس للقتال في صف القوات الموالية لحكومة الوفاق ضد القوات المسلحة .

وظهر بلعم الأربعاء وهو يرتدي الزي العسكري ويستقل سيارة مسلحة تحمل شعار كتيبة المرسى التي يقودها صلاح بادي وشاركت في اشتباكات اليوم بمنطقة خلة الفرجان .

وتوعد بلعم في تسجيله الذي نشرته حسابات وكتائب موالية لمجالس الشورى بالثأر للإرهابي وسام بن حميد الذي عقد بيعة قتال لتنظيم داعش وفقاً لما أكده القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي يوم مقتل بن حميد .

كما توعد بلعم بالثأر للقيادي المؤسس الآخر في مجلس شورى ثوار بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي جلال المخزوم المقرب من الإرهابي محمد الزهاوي المسؤول العام السابق لتنظيم أنصار الشريعة المصنف على لوائح عقوبات مجلس الامن الأمن .

متطـــــــــــــرفون

وقبل ظهور بلعم بساعات قليلة ، طالب محمد عمر بعيو مستشار حكومة الانقاذ السابقة – بضرورة أن يكون ضباط الجيش تحت إمرة الثوار لا ان يكون الثوار تحت إمرة ضباط الجيش فى طرابلس مؤكداً بأنه لا وجود لشيء أصلاً إسمه جيش هناك وبأن القوة الحقيقية في يد الثوار بروحهم الفدائية الإستشهادية .

وأكد بعيو وهو أحد المقربين جداً من آمر لواء الصمود المطلوب صلاح بادي في حديث تابعته المرصد مساء الأربعاء عبر قناة التناصح بأن لا شرعية للمجلس الرئاسي ورئيسه ولا لإتفاق الصخيرات الذي أتى به حتى ينفذوا الشروط الخمسة للمفتي الصادق الغرياني .

وشدد بعيو على أن المخرج الوحيد المتاح أمام السراج لنيل الشرعية هو الالتزام بالمشروع الذي قدمه الغرياني منوهاً الى أن ما يقوم به السراج وسيالة حتى الان مجرد خداع الثوار لاستخدامهم فى حرب لا تمثل منهجهم .

وقال : ” لازلنا نتذكر جرائم الصخيراتيون في بنغازي ودرنة وفي مرزق والجنوب ونحن لا نثق فيهم لكننا اليوم في خندق واحد مع السراج وهذا تحالف مؤقت بيننا وبينه ولكن هذا لا يعني أننا منحنا الشرعية للصخيرات ” .

وأضاف ” الليبيون كانوا محرمون من السيولة وهاهو السراج والصديق الكبير وبجرة قلم يخصصون 2 مليار دينار لحماية أنفسهم وقالوا لنا بماذا تأمرون وكانوا يصفوننا بالإرهابيين واليوم يقولون لنا قاتلوا في سبيل الله لكي يتاجروا بتضحيات الرجال .

وعبّر بعيو عن رفضهم أن تعتبر دماء من وصفهم بـ ” المجاهدين الثوار ” من أجل شرعية السراج قائلاً بأنهم يجاهدون من أجل دينهم وأعراضهم وحرمات نسائهم بنيتهم الطيبة لا لشرعية الوفاق وهذا هو ما تنص عليه الشرعية ” .

وكشف بعيو بأن السراج بات يستغيث الآن بـ ” المؤمنين ” في إشارة منه للثوار الإسلاميين وذلك بعد إن دخل عليه حفتر في عقر داره داعياً ” الثوار ” للدفاع بأرواحهم وأطرافهم عن حمى العاصمة وعن إعراض المسلمين والمسلمات .

تحالف الإرهاب والجريمة

وفي اليوم السابع للإشتباكات بطرابلس لم تقتصر المفاجآت على تصدر المهربين والمطلوبين دولياً ومحلياً لبعض محاور قتال جنوب طرابلس ، بل بدا وكأن الجماعة الليبية المقاتلة باتت تعزز مواقعها مجدداً بعد أن خسرتها في 2016 – 2017 على يد قوات حكومة الوفاق التي باتت بين مطرقة الجيش وسندان القوة الموالية لما يعرف بـ ” تيار المفتي ” .

وبينما ظهر قائد عملية فجر ليبيا صلاح بادي المطلوب دولياً وأمريكياً في مقطع فيديو وهو يتوعد أمس بالتوجه إلى طرابلس للقتال بعد طرده في سبتمبر الماضي وإلحاق الهزيمة به من قبل قوات الوفاق حيث إنضم للمعركة اليوم بالفعل، ظهر أيضاً آمر الحرس التابع لحكومة خليفة الغويل محمد دمونة الذي يوصف بموالاته للجماعة الليبية المقاتلة ولرئيس المؤتمر العام السابق نوري أبوسهمين والمفتي الصادق الغرياني .

وكانت قوات الوفاق ممثلة في ” كتيبة ثوار طرابلس ” والمتحالفين معها قد طردت دمونة من معسكره في غابة النصر وإتهمته حينها بالإرهاب وصناعة المتفجرات بل وبالتخابر مع خلية حماس المعتقلة بأمر النائب العام وذلك عقب قتال عنيف نشب بينهم راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من الطرفين وإنتهى بسيطرة الوفاق التي وصفت هؤلاء بـ ” المارقين الخارجين عن القانون الذين يتلقون أوامرهم من المدعوان خليفة الغويل وصلاح بادي ” .

بيان المجلس الرئاسي ضد كتائب المقاتلة بيان المجلس الرئاسي ضد كتائب المقاتلة

وفي حينه نشرت ” كتيبة ثوار طرابلس ” عبر صفحتها الرسمية صوراً ومقاطع تتهم دمونة و حليفه طارق درمان الورفلي عضو الجماعة المقاتلة آمر ما تعرف بكتيبة الإحسان المتطرفة من الغابة بصناعة المتفجرات والتورط في عمليات إرهابية والتحالف مع مسلحي مجالس الشورى الإرهابية وقالت بأنه ” لا يمكن لأي عاقل النوم والأفعى في كمه ” وقد بدا اليوم بأن الأفعى قد عادت إلى كم طرابلس من جديد أكثر قوة وعدداً .

وكان المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف هو المسؤول الأعلى لدمونة وطارق درمان قبل أن تسيطر قوات الوفاق على مكتبه وسجن الهضبة وتبادر بهدم منزله بالجرافات وبحرق قناة النبأ على إعتبارها الجناح الإعلامي لهم .

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كما إتهمته قوات الوفاق بإقامة مخبأ لصنع المتفجرات داخل السجن ونشرت الكتيبة صور في ذلك الوقت تظهر مصنعاً به مؤقتات وصواعق للتفجير ومواد متفجرة وقذائف دبابات تستخدم في التفخيخ وقالت بأنه يعمل لصالح تنظيم القاعدة ويقيم سجناص سرياً داخل السجن يمارس فيه التعذيب.

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ولأول مرة في تاريخه ، أعلن مفتي المؤتمر العام الصادق الغرياني دعمه لقوات حكومة الوفاق التي كان يصفها بالعمالة وبأنها منصبة من الغرب وقد أفتى مراراً بحرمة العمل معها حتى أنه وصف قواتها بالعميلة لليهود والعرب والعجم وحرض على قتالها مراراً وحمل هذه الثروات مسؤولية إفقار الناس عبر فساد الإعتمادات ونهب المصارف والثروات، فيما قالت صحيفة ” إندبندنت البريطانية ” في تقرير نشرته يوم أمس بأنهم ” يتوحدون الآن لكنهم سيعودون للتقاتل في بينهم ، هم خليط متناقض من المليشيات ” .

وفي الأثناء باشر رئيس مجلس الدولة خالد المشري مغازلة حلفائه السابقين المتخاصم معهم ، عندما طالب رئيس الرئاسي فائز السراج بتفعيل بعض القرارات الصادرة عن رئيس حكومة الانقاذ الموازية خليفة الغويل أما جمال زوبية رئيس هيئة الاعلام الخارجي بالإنقاذ فقد كان أكثر صراحة عندما قال بأن ” الثوار الحقيقيين لا يعترفون بالسراج ولكنهم سيأخذون منه الشرعية وذلك حتى لا يتم وصفهم كإرهابيين .

وبالتوجه إلى النصف الآخر من الكرة الأرضية كان عبدالباسط اقطيط المقرب من هؤلاء والمحسوب عليهم أكثر صراحة عندما طالب مثلاً بإخراج ثوار طرابلس وهيثم التاجوري من العاصمة ومن المشهد لأنهم أفسدوا الثورة على أن يعزز الثوار الحقيقيين وجودهم لإقامة الدولة والإنتصار لفبراير التي قال بأن مليشيات طرابلس شوهتها ومنحت الفرصة لمن يعتبره بـ ” مجرم الحرب حفتر ” بمهاجمتها وكذك هو الحال مع النائب المنقطع علي السباعي تلميذ المفتي والناطق بحاله ولسانه الذي طالب ” الثوار الحقيقيين ” بعزل السراج والإطاحة به .

أما نوري أبوسهمين فقد أنحى ببعض العتب على السراج ولكنه قال بأن الوقت ليس للعتاب داعياً كل من وصفهم بـ الثوار إلى التوجه للعاصمة للدفاع عنها ، وبهذه الحجة تسللت فيما يبدوا مئات العناصر المناهضة إلى جنوب طرابلس في خلة الفرجان وعين زارة فيما تركز البقية في محاور جنوب شرق طرابلس بمساندة بشير خلف الله المكنى البقرة الذي خصص معسكر ” رحبة الدروع ” لضيوفه المتشددين وأبرزهم القيادات الفارة من بنغازي ودرنة فيما تعد قوة بادي والرافضين الآخرين للوفاق من مصراتة هي الأكثر قوة حتى أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قال أمس لصحيفة لاستامبا الايطالية ان قوات البنيان المرصوص هي المدافع الاكبر الآن على طرابلس .

كما أن قوة حماية طرابلس وكذلك السراج نفسه باتوا الآن في موقف لا يحسدون عليه بما أن المبادئ لا تتجزأ تجاه الإرهاب وسلامة العباد ، فهم من وصف هؤلاء بالإرهابيين والقتلة والمخربين والمارقين والخارجين عن القانون في بيانات نشروها للعالم أجمع ، وبأن شهداء من قوات الوفاق قد سقطوا لأجل تخليص العاصمة من هؤلاء الإرهابيين ، فهل سيتراجع السراج وقواته عن تصنيفهم السابق لهؤلاء ويعلنون بأن هذا التصنيف وأولائك القتلى سقطوا نتيجة صراع على السلطة والنفوذ بعيداً عن الأيدولوجيا ؟ أم سيغضون الطرف عنهم ومحاولة إحتوائهم وإعادتهم للعاصمة بعد تهجير غالبية قادتهم إلى تركيا بما لكل ذلك من حرج دولي ومحلي وهم الذين طردوهم ووصموهم بالإرهاب والولاء للقاعدة ، أم أن تيار الإنقاذ والمفتي سيحتوي الآخرين ويُفقد السراج خياراته و؟

divider]مطلبون وشبكة تهريب[/divider]

لم تحمل الإشتباكات الجارية في طرابلس ومحيطها كما يقال عن الحروب المآسي فقط ، بل حملت أيضاً مفاجآت وتناقضات غريبة لعل أبرزها تصدر مطلوبين للنائب العام ولوزارة الداخلية مشهد القتال للدفاع عن ما يقولون بأنها أهداف ” ثورة فبراير ” لإقامة الدولة المدنية وما إلى ذلك من الأهداف النبيلة والمعاني السامية التي يمتطونها ويقتاتون عليها منذ ثمان سنوات .

هم شخوص يطرح ظهورهم في هذه المعارك علامات إستفهام عن قرابة 15 مليار دولار أنفقتها حكومة الوفاق لوحدها على وزارتي الداخلية والدفاع طيلة ثلاثة سنوات لتفاجئ أنصارها قبل معارضيها في نهاية المطاف بتصدر المهربين والمطلوبين للعدالة المحلية والدولية لما يسميها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في قرارته بالقوات المسلحة وقد نصب نفسه قائداً عليها بالمخالفة للإتفاق السياسي الذي ينص وبوضوح على أن المجلس مجتمعاً هو صاحب هذه الصفة ، كما يعكس ظهورهم إستهتاراً واضحاً ليس بالعدالة فقط بل بقائدهم وحكومتهم نفسها ، يقول معارضون.

المطلوب الأول عبدالرحمن الميلادي

البداية كانت اليوم عندما ظهر المطلوب لمكتب النائب العام والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي وفرنسا على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وهو عبدالرحمن الميلادي المشهور بـ”البيدجا” صباح الاثنين مع مسلحين من سرايا الفاروق وبقايا غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة المطلوب الآخر شعبان هدية المكني بـ”أبو عبيدة الزاوي” وهم يقاتلون في صف قوات الرئاسي بالقرب من مطار طرابلس العالمي .

الميلادي وهو فار من صبراتة ظهر في صورة تداولتها صفحات داعمة لمسلحي المجلس الرئاسي مع مجموعة مسلحة أمام مدرعة للمجلس العسكري الزاوية قرب مطار طرابلس متحدياً والجهات العسكرية التابع لها وبشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر القبض والإحضار الصادرة عن النائب العام الليبي .

هذا وقد أصدر مجلس الامن الدولي يوم 7 يونيو 2018 قراراً بشأن فرض عقوبات على 4 ليبيين و2 من دولة ارثريا متورطين في الاتجار بالبشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من افريقيا الى اوروبا والولايات المتحدة عبر ليبيا.

القرار الذي اطلعت عليه وترجمته صحيفة المرصد حينها كشف على اسماء هؤلاء المهربين الليبيين وهم رفيقه المقرب جداً أحمد الدباشي الملقب بـ”العمو” من مدينة صبراتة والذي كان مسؤولاً عن اكبر مركز لايواء المهاجرين غرب ليبيا بتكليف من حكومة الوفاق قبل أن تقيله بعد العمليات العسكرية التى دارت في المدينة بقيادة غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة ضد مسلحي العمو.

كما تضمن القرار اسم المهرب مصعب بوقرين والذي كان مسرح عملياته لتهريب البشر بين صبراتة والزاوية والقره بوللي وهو يقف وراء أسوأ حادث غرق للمهاجرين مسجل لدى الامم المتحدة والذي راح ضحيته اكثر من 200 مهاجر .

وفرضت الامم المتحدة في قرارها ايضاً عقوبات على محمد كشلاف المشهور بـ”القصب” وهو آمر لسرية النصر المسؤولة عن تأمين مصفاة الزاوية وهو متورط ايضاً في العديد من عمليات تهريب الوقود الى تونس وايطاليا .

وفي حينها قالت صحيفة ” الإندبندنت ” بأن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق في مناطق صبراتة والزاوية هم ذاتهم المهربون وهم ذاتهم من يبتز المهاجرين وهم أيضاً مهربو الوقود ، لكن وزارة الخارجية دائماً ما تنفي هذه الإتهامات حتى أكدها لاحقاً مجلس الأمن الدولي .

وجاء آخر الليبيين في قائمة العقوبات الاممية عبدالرحمن الميلادي الملقب بـ”البيدجا” الذي يعمل كأحد قادة حرس السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق في مدينة الزاوية .

كما شار إلى أن العقوبات في القرار الاممي تشمل تجميد أصول المذكورين اعلاه وحظر سفر والملاحقة القانونية وتأتي عقب شهرين من عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الامريكية على عدة متورطين فى تهريب الوقود منهم المعتقل لدى قوة الردع فهمي بن خليفة وآخرين منهم مواطنين من مالطا .

المطلوب الثاني علي شلادي

أما المطلوب الآخر الذي ظهر أول أمس أيضاً على شاشة ليبيا لكل الأحرار يتفوه بألفاظ نابية على الهواء في مراسلة ميدانية من طرابلس فيما بدا وكأنه تحت تأثير المخدرات ، فهو علي شلادي الملقب بـ ” الباروجي ” وهو أحد خريجي سجون الدولة من الفارين سنة 2011 عندما تم إعتقاله سنة 2009 بتهمة تهريب السلع التموينية إلى تونس وحُكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لم تنتهي محكوميتها .

وظهر شلادي في التسجيل وهو يتوعد قوات الجيش وقياداتها بالوصول إلى الرجمة في وقت كان قد أعلن فيه جهاز المباحث – فرع الغربية التابع لوزارة الداخلية قبل أسابيع بأن هذا الشخص مطلوب القبض عليه وبعلم وزارة الداخلية في طرابلس التي يقاتل تحت رايتها الآن .

وذلك لإتهامه بتهريب الزيوت والوقود ومشتقاته من خلال إرتباطه الوثيق بالمطلوب الدولي عبدالرحمن الميلادي الملقب بالبيدجا والمطلوب الآخر المكنى ” القصب ” وهما من المجموعة المسيطرة على مصفاة الزاوية .

المطلوب الثالث فراس الوحشي

غني عن التعريف وخاصة بعد إنتشار صورته الشهيرة خلال مشاركته في إشتباكات طرابلس شهر سبتمبر الماضي ضد اللواء السابع ، وهو المطلوب المفتش عنه للمباحث والمبلغ ضده لمكتب النائب العام فراس السلوقي الملقب بـ ” الوحشيى ” وقد ظهر أيضاً في ذات الصورة رفقة الميلادي .

ويتهم السلوقي بإرتكاب ثمان جرائم قتل في مدينة الزاوية كان آخرها قبل عدة أسابيع عندما أقدم على قتل شخص يتهم بتصفية بشقيقه المسمى فادي شهر أكتوبر الماضي عقب الإفراج عنه من سجن قوة الردع الخاصة لإتهامه بالإنتساب لتنظيم محظور قبل أن تنتهي قضيته بوساطة إجتماعية .

كما يتهم المجلس الإجتماعي ورشفانة فراس السلوقي بحرق عشرات المنازل في المنطقة خلال حرب فجر ليبيا ما بين 2014 و 2015 وسيطرة مجموعته على معسكر 27 وتوعده حينها بنقل المعركة من الساحل إلى مدينة الزنتان وقد تقدم المجلس بدعوى قضائية ضده إلى السلطات في طرابلس لكن المجموعات المسلحة المتحالفة معه هناك تحول دون تنفيذ أوامر القبض عليه .

وإرتبط السلوقي في مرحلة من المراحل بعلاقة وثيقة مع المليشيا المسماة ” غرفة عمليات ثوار ليبيا ” بقيادة المطلوب للنائب العام شعبان هدية المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ، وقد كان بمثابة سائقه الخاص بعد مقتل سائق الأخير صهيب الرماح في حادثة تحطم طائرة قبالة سواحل الماية سنة 2016 ، ومن كل ما سبق يتضح بأن عصابة تهريب وجريمة منظمة عابرة للحدود تنال الشرعية والغطاء من حكومة الوفاق فيما لا تستطيع الحكومة إنفاذ قرارات القبض الصادرة بحق هذه العصابة من قبل أجهزتها الضبطية والقضائية !.

وكان صديقاً مقرباً من شخص لقي حتفه في إشتباك بين المجموعات المسلحة في الزاوية يدعى إسلام جموم ظهر في لقطات سنة 2015 وهو يحمل راية تنظيم داعش في صبراتة .

المطلوب الرابع أبوبكر ميلاد البحري

هو القائد الميداني لـ” ثوار مسلاتة ” ويعد من أبرز داعمي ما يسمى ” مجلس شورى ثوار بنغازي ” في تلك المنطقة ولكن الأهم هو أن البحري مفتش عنه من قبل قوة مكافحة الجريمة في مصراتة بتهمة التعاون مع تنظيم القاعدة في المنطقة الغربية وإمداده وتوفير ملاذات لعناصره وفقاً لما ورد في إعترافات موقوفين من مجالس الشورى ، حتى أنه شارك أمس في القتال ولكن من ناحية منطقة وادي الربيع لتخوفه من إلقاء القبض عليه في حال دخل إلى طرابلس .

خلال سنة 2014 أعلن البحري ورفاقه عن تأسيس ” مجلس شورى ثوار مسلاتة ” لكن محاولتهم بائت بالفشل لعدم وجود قاعدة شعبية حاضنة بالمدينة رغم مشاركتهم في صفوف عملية ” فجر ليبيا ” ، يوم السبت إلتحق البحري بمعسكر ” رحبة الدروع ” في تاجوراء الذي يشغله المطلوب الآخر بشير خلف الله المكنى ” البقرة ” ويوم أمس لقي حتفه خلال المواجهة بمنطقة الربيع عن عمر ناهز 46 عاماً .

المطلوب الخامس مسعود العقوري

هو الفار من مدينة بنغازي مسعود العقوري الملقب بـ ” مسعود مزارع ” المطلوب للقضاء العسكري في المدينة لإتهامه في قضايا تتعلق بتنفيذ إغتيالات طالت بحسب محاضر الإستدلال 8 عسكريين جميعهم من القوات الخاصة الصاعقة والمظلات وذلك قبل إنطلاق عملية الكرامة.

و كان العقوري من العناصر الفاعلة في كتيبة ” شهداء ليبيا الحرة ” المنحلة بقيادة وسام بن حميد الذي بايع تنظيم داعش على القتال وفقاً لما أكده القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية عبدالرزاق العرادي عقب إعلان مقتل بن حميد وفرار المعني إلى تركيا وإنقطاع أخباره قبل أن يظهر يوم أمس في بث مباشر من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك مؤكداً إلتحاقه بجبهة القتال مع قوة حماية طرابلس في خلة الفرجان كما نشر صورة له وهو يمتشق سلاحه .

ويتهم القضاء العسكري العقوري أيضاً في عده قضايا قتل وكذلك في قضية إختطاف العقيد ” عوض العبيدي ” التابع لجهاز المخابرات الليبية من منطقة القوارشة في بنغازي سنة 2013 كما ورد إسمه في قضية إغتيال ضابط منظومة الرقم الوطني حاتم العريبي بالعام 2014 ،وإغتيال مدير مصرف التجاري الوطني عمر حسين التكبالي في العام الذي سبقه .

مخاوف حقيقية

ومن جهته دعا زوبية ” الثوار ” إلى محاصرة السراج برغباتهم بدل أن يفرض عليهم تعليماته وكشف بأن بعض المعارضين للوفاق باتوا الآن يأخذون التعليمات من السراج في إطار ما يشبه خدعة للحصول على الإعتراف والغطاء الدولي حتى لا يتم إعتبارهم كإرهابيين .

وفي الأثناء بدا وكأن جل القيادات الإسلامية المتشددة الرافضة للمجلس الرئاسي بما في ذلك المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي قد إستغلت الموقف وباتت عناصرها تتسلل مجدداً إلى طرابلس بعد أن طُردت منها ما بين 2016 -2017 بينما غادر جل القيادات إلى إسطنبول ومن بين هؤلاء القيادي المتطرف طارق درمان آمر كتيبة الإحسان المطرودة من غابة النصر وسجن الهضبة وقد سُجلت مشاركته أيضاً يوم أمس في تاجوراء من محور البقرة .

ويقول الساعدي وزوبية ومحمود عبدالعزيز ونوري أبوسهمين والصادق الغرياني وغيرهم بأن لاوقت للخلافات مع الرئاسي بدعوى توحيد الصفوف حتى بلغ بـ أبوسهمين الإعتراف من خلال شاشة التناصح بالسراج كقائد أعلى للجيش الليبي وهي الصفة التي لطالما كان يصفه بإنتحالها فيما ذهب المرشح لرئاسة الوزراء عبدالباسط قطيط المحسوب على الغرياني ومجلس شورى ثوار بنغازي بصراحته إلى أبعد من ذلك من خلال دعوته لـ ” طرد مليشيات طرابلس ” من المعركة وأن يتصدرها من أسماهم ” الثوار الحقيقيين ” ألا وهم خصوم ” الثوار غير الحقيقيين ” حتى قبل أسابيع قليلة .

وفي الأثناء وبعد إعلان السراج النفير ولضعف رئاسة الاركان لديه ، يبدوا بأن باب طرابلس قد فُتح لكل من هب ودب وهو ما دفع بالأمريكيين للمغادرة مخافة الفوضى وتسلل جماعات إرهابية قد تستهدفهم ، فهل سيبقى مثلاً سجن الردع في مأمن وهو الذي يضم حوالي 1000 إرهابي بات قداتهم يقتربون منهم مجدداً والأهم هل سيجد السراج مخرجاً لنفسه بعد كل هذا أم سيكتشف بأنه قام بتكبيل نفسه و ” قواته المقربة ” بسلاسل خصومه الإسلاميين المتشددين أعداء الأمس أصدقاء اليوم ؟! .

المرصد – خاص