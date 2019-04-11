ليبيا – أدان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط القصف الذي استهدف مقر شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي والمجمع السكني المحيط بها وهي شركة تابعة للمؤسسة أمس الأربعاء بمنطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس.

الوطنية للنفط أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الغارة الجوية تسببت بانهيار أحد جدران مبنى المقر الرئيسي وحرق ست وحدات سكنية خاصة بالموظفين الأجانب، مشيرةً إلى أن رجال الإطفاء بالمنطقة لم يتمكنوا من الوصول إلى الموقع لكن أعضاء وحدة الأمن والسلامة الصناعية التابعة للشركة تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يصل للمكاتب والمحلات التجارية والسيارات المجاورة.

وأكد مجلس الادارة أن القصف لم يسفر عن أي إصابات حيث كان قد طلب من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها البقاء في منازلهم نظراً لتردي الأوضاع الأمنية في طرابلس وضواحيها مع الاكتفاء بوجود الموظفين الأساسيين فقط. من جانبه صرح مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مشدداً على ضرورة أن يبقى كل من موظفو القطاع ومنشآت الوطنية للنفط بمنأى عن كل النزاعات السياسية والعسكرية ليتمكنوا من أداء مهمتهم الوحيدة بنجاح والمتمثلة في ضمان استمرار انتاج النفط وتصديره،بما يخدم مصالح كافة الشعب الليبي. يشار إلى أن طيران الرئاسي حاول يوم أمس الاربعاء استهداف مواقع القوات المسلحة في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس ما تسبب في حرق عدد من الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الاجانب بالشركة .