انجلترا – حاول الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، تجنب أي أسئلة تتعلق بمستقبله في أولد ترافورد، في ظل الأنباء التي ترددت عن اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وتحدث بوجبا للصحافة الإسبانية عقب مشاركته في خسارة فريقه أمام برشلونة بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، لكنه لم يرغب في النظر إلى ما بعد هذا الموسم.

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”: “عندما نلعب في دوري الأبطال، من الجيد أن نواجه خصوما مثل برشلونة”.

وأضاف: “خسرنا ذهابا لكننا سنعمل على الفوز في لقاء العودة والتأهل لنصف النهائي”.

وأكد بوجبا: “حلم لأي لاعب أن يلعب ضد فريق مثل برشلونة”، ما فتح باب الشك في إمكانية رحيله إلى ريال مدريد.

وعلى الرغم من إصرار الصحفيين على سؤاله بشأن ما إذا كان يرغب في لعب كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، إلا أنه رد: “أنا أتحدث فقط عن المواجهة المقبلة، لا شيء آخر”.

المصدر : كووورة