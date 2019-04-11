كييف – أوضح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم في حديث له على هامش فعاليات مؤتمر كييف للأمن، إنه يعتزم الترشح للبرلمان الأوروبي، في حال خسر الانتخابات في بلاده.

وخلال رده على سؤال، حول ما سيفعله في حال خسر، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه فلاديمير زيلينسكي، قال بوروشينكو: ” سأترشح في عام 2024، لنيل عضوية البرلمان الأوروبي”.

ولم يفسر بوروشينكو، كيف سيترشح لنيل عضوية البرلمان الأوروبي، رغم أن بلاده ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتدل استطلاعات الرأي العام في أوكرانيا، على أن الفوز سيكون من نصيب زيلينسكي في الجولة الثانية، المقررة في 21 أبريل الجاري.

المصدر: تاس